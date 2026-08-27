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Старшее поколение и дети Альфа стали лидерами роста аудитории музыкальных приложений

Россияне стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания любимых треков и подкастов. Как выяснили аналитики «МегаФона», с начала лета число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Самый заметный прирост аудитории показали абоненты старше 55 лет и дети поколения Альфа (до 17 лет). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе главными любителями музыки оказались мужчины — они обращаются к стримингам на 53% чаще женщин. В общей доле ценителей аудио лидируют россияне 35-44 лет, которые чаще других включают музыку для того, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 40%. На втором месте — категория 45-54 лет (25%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 15%. При этом лидерами по приросту оказалось старшее поколение и подростки.

Тренд подтверждает аналитика собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы. Наибольшая динамика интереса к аудиоконтенту в летний период была зафиксирована именно у старшего поколения 55-64 лет (+26% c начала лета) и детей Альфа (+10%). В период летних каникул школьники 14-17 лет активно слушают музыку и подкасты, на которые не хватало времени в учебном году.

Наибольшее число пользователей «МегаФон Музыки» живет в Москве и Санкт-Петербурге. Также в первую десятку вошли меломаны из Свердловской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской областей, Башкирии, Югры, Краснодарского и Красноярского краёв.

«Музыка сопровождает нас постоянно, и мы видим, что все большее число россиян интегрируют аудиоконтент в повседневную жизнь: он помогает им настроиться на качественный отдых, взбодриться утром или снять стресс на работе. Для того чтобы все наши абоненты независимо от возраста могли включать любимые треки, слушать аудиокниги и эксклюзивные подкасты без рекламы и ограничений, мы предоставляем сервис “МегаФон Музыка” и возможность выбора той площадки, на которой прослушивание будет наиболее комфортным», — сказала руководитель бизнес‑юнита развития экосистемных продуктов «МегаФона» Елена Козлова.

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Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Также зафиксирован повышенный интерес к укулеле (14%), гармошкам (10%), синтезаторам (10%) и флейтам (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.

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