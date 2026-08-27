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В преддверии учебного года МТС прокачала сеть для жителей Березников

МТС завершила масштабное обновление телеком-оборудования в Березниках. Технические работы затронули ключевые районы города, чтобы обеспечить стабильную высокоскоростную связь для его жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели рефарминг — перераспределение частот, которое позволяет перевести устаревшие стандарты 3G в современный формат LTE. Благодаря этому скорость мобильного интернета в Березниках выросла практически вдвое. Теперь жители крупнейшего промышленного центра Верхнекамья могут без задержек загружать тяжелые файлы, пользоваться видеосвязью и стриминговыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки.

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«Мы целенаправленно подошли к обновлению сети в Березниках, учитывая высокую деловую активность города и приближающийся сезон учебы. Родителям важно оставаться на связи с детьми, школьникам и студентам — пользоваться образовательными платформами без помех. Проведенные работы позволили нам не просто "добавить скорости", а кардинально перераспределить нагрузку, чтобы связь оставалась надежной даже там, где раньше чувствовалась нехватка ресурсов. При этом мы создали базу для внедрения умных решений — например, для организации видеонаблюдения в школах и общественных пространствах. LTE сегодня — это не роскошь, а стандарт качества жизни, и мы делаем все, чтобы березниковцы чувствовали себя уверенно в онлайн-пространстве», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Березники — второй по величине город региона и один из главных драйверов экономики Прикамья. Здесь расположены ключевые предприятия химической промышленности и калийной отрасли, а также активно развивается малый и средний бизнес. Улучшение телеком-инфраструктуры открывает новые возможности для внедрения инновационных технологий в производство, логистику и сферу услуг.

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