Хабаровчане, амурчане и москвичи обеспечили треть летнего турпотока в Приморье

Компания МТС с помощью собственной аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Приморский край летом 2026 года. Подавляющее большинство (86%) туристов прибыли на автомобиле, а треть турпотока сформировали гости из трех регионов – Хабаровского края, Амурской области и Москвы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков МТС, 91% гостей посетили этим летом Приморский край с туристическими целями. Еще 8% оказались в регионе в рабочей поездке и только каждый сотый приезжий гостил у друзей или родственников. При этом, 89% туристического потока сформировали российские туристы, а 11% приехали из другой страны.

Наибольшее количество гостей прибыли из Хабаровского края (23%). На втором месте оказались туристы из Амурской области (6%), на третьем – москвичи (4%). Таким образом, треть летнего турпотока в Приморье пришлась всего на три региона. Большинство иностранных туристов традиционно приехали из Китая - на гостей из Поднебесной пришлось 7% общего турпотока, что соответствует показателю лета 2025 г.

В основном туристы прибывали в Приморский край на личном автомобиле (86%), каждый десятый выбрал самолет и только 3% гостей решились на поездку на поезде. Основными точками притяжения стали Владивосток, Хасанский район и Находкинский городской округ, где сосредоточены основные культурные, исторические и природные достопримечательности Приморья.

Аналитики МТС также зафиксировали, что сами приморцы активно посещали Сахалинскую область, Камчатку и Хабаровский край – в этих регионах именно приморские туристы вошли в топ-2.

«В Приморском крае большие данные, полученные с помощью платформы «Геоэффект», уже несколько лет применяются и для туристической отрасли, и для развития инфраструктуры региона. Так, Big Data МТС была использована при разработке проектов по строительству набережной на Патрокле и реконструкции парка Минного городка. Мы постоянно совершенствуем платформу, расширяем ее возможности и функционал. Так, недавно на платформе появился ИИ-расшифровщик для саммаризации аналитики. Теперь сервис автоматически анализирует данные о посещении локаций и формирует текстовое саммари. В нём отражаются пиковые дни посещаемости, влияние погоды и дня недели, а также портрет посетителя. Кроме того, можно выбрать конкретную категорию, например, «спорт», «кино», «рестораны» или «шопинг» и исследовать статистику только по этой аудитории. В целом, цифровые технологии позволяют экономике края развивать свой потенциал, а предпринимателям – более эффективно управлять своим бизнесом», – сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.