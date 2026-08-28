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«МегаФон» провел модернизацию сети в Шереметьево

«МегаФон» сообщил о расширении ёмкости сети сразу в нескольких ключевых зонах аэропорта Шереметьево — от пассажирских терминалов до ангаров. Новое телеком-оборудование позволяет перераспределять растущую нагрузку и сохранять стабильную работу мобильного интернета для пассажиров, лётных экипажей и сотрудников аэропорта Шереметьево.

Модернизация была спроектирована прежде всего для разгрузки основных участков инфраструктуры аэропорта. Для этого инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции и добавили поддержку дополнительных средне- и высокочастотных диапазонов, которые обеспечивают высокую пропускную способность сети и помогают обслуживать большое число одновременных подключений.

Отдельное усиление получила территория терминала С, предназначенного преимущественно для международных направлений. Здесь специалисты реализовали дополнительные сектора действующей базовой станции и распределили нагрузку внутри и снаружи терминала, где одновременно мобильной связью пользуются пассажиры, члены экипажей авиакомпаний и многочисленных служб аэропорта. Модернизация также затронула и территорию ангаров для техобслуживания лайнеров и других служебных зон Шереметьево.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Современный аэропорт — это сложнейшая инфраструктурная система. На относительно компактной территории одновременно работают десятки служб, перемещаются пассажиры и сотрудники, из-за чего нагрузка на мобильную сеть возрастает в разы. Нам важно обеспечить всех находящихся в аэропорту абонентов стабильным сигналом и высокоскоростным интернетом, чтобы они могли оставаться на связи с близкими, готовиться к полёту и получать самую актуальную информацию о рейсах. Благодаря масштабной модернизации сети удалось обеспечить устойчивое покрытие LTE-сигнала и увеличить ёмкость на 20%», — отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети «МегаФона» Евгений Бабахин.

«Развитие цифровой инфраструктуры — важный фактор качества обслуживания пассажиров и эффективной работы Шереметьево. Мобильная связь и высокоскоростной интернет необходимы на всех этапах путешествия. Надёжная связь — это и инструмент управления аэропортом: она позволяет координировать работу техники, сотрудников и инфраструктуры, обмениваться большими потоками данных в режиме онлайн, точно и эффективно обслуживать воздушные суда и пассажиров, обеспечивать координацию всех процессов и пунктуальность на уровне лучших мировых стандартов. Совместно с технологическими партнёрами мы развиваем телекоммуникационную инфраструктуру аэропорта, чтобы цифровые сервисы были доступны пассажирам, авиакомпаниям и сотрудникам, где они необходимы», — отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Международный аэропорт Шереметьево» Дмитрий Ильин.

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