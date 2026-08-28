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МТС улучшит качество связи в поездах дальнего следования за счет интеграции телеком-оборудования в конструкцию вагонов

МТС совместно с АО «ФПК», национальным пассажирским железнодорожным перевозчиком России, запустили проект по улучшению качества мобильной связи в поездах дальнего следования. МТС интегрировала систему усиления и ретрансляции сигнала внутри пассажирских вагонов постройки АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), российского производителя подвижного состава. Теперь телеком-оборудование МТС будет включено в конструкцию вагонов, что создает условия для масштабирования решения на различных маршрутах дальнего следования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На первом этапе до конца 2026 г. оборудование в виде репитеров и излучающего кабеля внутри вагонов будет установлено на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Сигнал сотовой связи внутри пассажирских вагонов ослабевает из-за технических особенностей их конструкции. Разработанная МТС система, которая подключается к внешним антеннам на крыше состава и ретранслирует усиленный сигнал внутри вагонов, позволяет обеспечить стабильное качество голосовой связи и мобильного интернета практически на всем протяжении маршрута.

Для создания решения специалисты МТС совместно с ТМХ провели исследования, включая лабораторные и натурные испытания. Опытная эксплуатация первого состава «Авроры» подтвердила высокую эффективность решения: доступность 4G-сервисов внутри вагонов составила 96% от всей протяженности маршрута МоскваСанкт-Петербург.

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Сегодня на поездах Москва — Санкт-Петербург репитерами МТС укомплектованы все скоростные составы поезда «Сапсан», что обеспечивает уверенным сигналом 55% среднесуточного пассажиропотока на этом направлении. Интеграция решения МТС в составы «Авроры» обеспечит к концу 2026 года бесперебойной мобильной связью более 90% пассажиропотока на этом маршруте.

«С 2016 г. в рамках соглашения с РЖД по обеспечению мобильной связью железнодорожного транспорта МТС вложила 4,5 млрд руб. в строительство базовых станций на основных магистралях в России. Но даже при полном покрытии вдоль путей конструктив современных вагонов экранирует сигнал, из-за чего не всегда удается предоставить пассажирам гарантированное качество телеком-услуг. Именно поэтому мы создали решение с репитерами, которое интегрировано в конструкцию вагонов. Измерения на первом составе “Авроры” с нашим оборудованием показали, что доступность LTE-сервисов внутри вагонов выросла до 96% на всей протяженности маршрута Москва-Санкт-Петербург. Уверен, масштабирование проекта на ключевых направлениях по всей стране позволит повысить качество связи для десятков миллионов пассажиров, даст им возможность пользоваться в пути цифровыми сервисами, в том числе такими ресурсоемкими как видео-звонки и просмотр онлайн-видео», – отметил вице-президент по розничному бизнесу Юрий Нефедов.

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