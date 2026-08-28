CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Жители новых домов в Красноярске получили доступ к платформе «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» подключил цифровую систему домофонии в новых жилых комплексах Красноярска — «Мичурино» и «Аэро». Теперь жильцы могут открывать двери подъездов со смартфона, получать видеозвонки с домофона, просматривать записи с камер и использовать временные коды для гостей. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Компания внедрила сервис еще на этапе строительства многоэтажных домов, проложив собственные оптические сети. Это позволило заранее подготовить надежную телекоммуникационную инфраструктуру, на базе которой можно подключать дополнительные технологические решения.

Наталья Баженова, директор массового сегмента Красноярского филиала «Ростелекома», сказала: «Домофоны входят в экосистему онлайн-платформы «Ростелеком Ключ», объединяющей множество сервисов для дома и придомовой территории: например, умные шлагбаумы, облачное видеонаблюдение, телеметрию с автоматической передачей показаний счетчиков в ресурсоснабжающие организации. Пользоваться этим просто — через мобильное приложение».

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Всего в Красноярске установлено около 400 комплектов умной домофонии «Ростелеком Ключ». Сервис удобен не только жильцам, но также застройщикам и управляющим компаниям. Он позволяет сокращать затраты на создание классической проводной домофонной сети в подъездах и, соответственно, упрощать эксплуатацию и обслуживание этой системы.

Андрей Суздалев, заместитель генерального директора по производству строительной компании «Ментал-Плюс», сказал: «Для нас было важно, чтобы жильцы „Аэро“ получили не просто квартиры, а современную и безопасную среду проживания. Внедрение цифровой домофонии помогло сделать наши новостройки более технологичными и привлекательными для покупателей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос втрое и достиг 1,4 миллиарда

В России найден способ на треть ускорить 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще