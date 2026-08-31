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Чаще всего мошенники звонят кировским детям под предлогом легкого заработка

МТС и компания Positive Technologies представили совместное исследование, посвященное безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в период перед 1 сентября. В 16% случаев телефонных атак на детей в Кировской области злоумышленники представляются сотрудниками госорганов или заманивают легким заработком на инвестициях. А пик звонков приходится на четверг в 13:00, когда школьники чаще всего остаются без присмотра взрослых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники все чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации с детьми и подростками в случае атаки становятся звонки (43%). При звонках несовершеннолетним в Кировской области злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, государственных органов, а также предлагают инвестиции и дополнительный доход (16%), звонят от имени пенсионных и социальных служб (12%) или коммунальных услуг (9%). Эти пять сценариев покрывают почти две трети всех выявленных телефонных схем обмана.

Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36%, детей 6–10 лет — 20%.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18% — «спасти себя», 7% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

По данным аналитиков компаний, примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

Перед началом учебного года злоумышленники не столько придумывают новые схемы, сколько адаптируют старые под школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы, выплаты, кружки и репетиторов. В зоне риска оказываются не только дети, но и их родители. Этим пользуются мошенники, используя привычные ситуации для совершения атак. Злоумышленники создают фишинговые магазины школьных товаров, поддельные страницы электронных дневников, рассылают сообщения о несуществующих выплатах к 1 сентября, имитируют сборы в родительских чатах, а также предлагают записать ребенка в фейковые кружки, секции или к репетиторам с предоплатой. Расчет строится в том числе на высокой нагрузке на семьи: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Схемы с «представителями власти» и «инвестиционными предложениями» — это классика для Кировской области, и мы видим, что их переносят и на детскую аудиторию. Родителям важно объяснить ребенку простое правило: любой звонящий, который просит назвать код, перевести деньги или «помочь близкому избежать наказания», — мошенник, кем бы он ни представился. Нужно немедленно прекратить разговор и связаться с родителями. А в преддверии учебного года, когда вокруг много фейковых предложений и суеты, главная защита — это спокойный диалог в семье и критическое мышление, а не доверие к первому голосу в трубке», - сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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