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Мошенники чаще всего звонят якутским подросткам с предложением легкого заработка

МТС и компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies изучили, каким образом мошенники пытаются обмануть детей и родителей в преддверие нового учебного года. При общении с несовершеннолетними мошенники могут использовать те же легенды, что и при атаках на взрослых, а в отношении родителей старые схемы адаптируют под школьную повестку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из всех каналов взаимодействия с детьми злоумышленники чаще всего выбирают звонки (43% случаев). По данным МТС, за первое полугодие детям 2026 г. и подросткам в целом по стране поступило около 92,6 млн нежелательных вызовов (4,4% от общего числа), что примерно на 35% меньше, чем годом ранее. Абсолютное большинство таких звонков были вовремя выявлены и заблокированы.

Главный метод воздействия на детей — компьютерные игры, отмечают эксперты из области кибербеза: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% — «спасти себя», 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

Помимо схем, заточенных под детей, в Якутии мошенники используют при общении с ними те же легенды, что и при атаках на взрослых: представляются сотрудниками операторов связи (23,5%), предлагают дополнительный доход (23,4%), госорганов (11,7%), телемаркетинг (5,8%) или медицинских учреждений (5,8%). По данным МТС, эти сценарии покрывают почти две трети всех выявленных телефонных схем обмана.

Примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

В отношении взрослых мошенники также используют старые схемы, однако перед началом учебного года злоумышленники все чаще адаптируют их под школьную повестку. Фишинг маскируют под электронные дневники, поддельные магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы в родительских чатах, поступление выплат, запись в кружки или к репетитору. Преступники пользуются загруженностью родителей перед 1 сентября: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Сегодня мошеннические атаки все чаще строятся по многоэтапной схеме: первый звонок нередко служит лишь начальным звеном, после которого ребенка могут перенаправить в мессенджер, предложить кликнуть по ссылке или вовлечь во взаимодействие с фишинговым сайтом. Именно поэтому защита какого-то одного канала связи уже не дает должного результата – необходима всесторонняя оборона. В детских тарифах МТС автоматически включена фильтрация нежелательных и подозрительных вызовов, а также блокировка опасного интернет-контента. А интеллектуальный алгоритм на основе ИИ в автоматическом режиме распознает и пресекает доступ к опасной информации. Так мы выстраиваем целостную систему безопасности, обеспечивая уверенность и ребенку, и его родителям», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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