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МТС расширила покрытие отечественной сети LTE на востоке Калининградской области

Компания МТС ввела в эксплуатацию российские базовые станции «Иртея» на востоке Калининградской области. Новая отечественная телеком-инфраструктура позволила увеличить пропускную способность сети LTE в Краснознаменске, а также в поселке Плавни Озерского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили отечественную базовую станцию на правом берегу реки Шешупе в Краснознаменске, что позволило увеличить емкость сети LTE и повысить скорость мобильного интернета в среднем на 20%. Проведенные работы позволили разгрузить существующую сеть в районе улицы Матросова, городского лесопарка и прилегающего жилого сектора.

Российская сеть LTE появилась и в поселке Плавни, обеспечив доступом к высокоскоростному мобильному интернету местных жителей, а также любителей альтернативного экотуризма, которые все чаще выбирают это направление. Центром притяжения стал кемпинг у старинной немецкой школы. Здесь путешественники, чья цель — созерцание природы без нанесения ей вреда, находят нетронутую флору и фауну, возможность погулять по диким экосистемам, а также разбить палатку на территории объекта с вековой историей.

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«Мы планомерно развиваем сеть на востоке Калининградской области, уделяя внимание как городским пространствам, так и небольшим поселкам. Например, правый берег Шешупе в Краснознаменске активно развивается как рекреационная зона, соответственно там растет нагрузка на сеть. Плавни – это небольшой поселок, насчитывающий менее сотни местных жителей, для которых важно иметь доступ к стабильной связи. Благодаря анализу наших обезличенных данных мы видим, что трафик здесь также постепенно растет. Установка отечественного оборудования – это важнейший этап развития надежной телеком-инфраструктуры в регионе», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Ранее базовые станции российского производителя «Иртея» были установлены в Правдинске, Полесске, Багратионовске и Янтарном, а также в небольших населенных пунктах Краснознаменского, Нестеровского, Правдинского, Полесского, Багратионовского, Гусевского, Куйбышевского и Неманского округов. Таким образом, общее количество установленных российских базовых станций в регионе достигло 17.

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