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Новосибирская область оказалась в десятке регионов по мошенническим звонкам детям

МТС и компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies изучили, каким образом мошенники пытаются обмануть детей и родителей в преддверие нового учебного года. При общении с несовершеннолетними мошенники могут использовать те же легенды, что и при атаках на взрослых, а в отношении родителей старые схемы адаптируют под школьную повестку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из всех каналов взаимодействия с детьми злоумышленники чаще всего выбирают звонки (43% случаев). По данным МТС, за первое полугодие 2026 г. детям и подросткам в целом по стране поступило около 92,6 млн нежелательных вызовов (4,4% от общего числа), что примерно на 35% меньше, чем годом ранее. Абсолютное большинство таких звонков были вовремя выявлены и заблокированы.

Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% попыток обмана. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будние дни, пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00 — время, когда ребенок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок. Такая же тенденция характерна для Новосибирской области: злоумышленники максимально активны в 9 утра во второй день недели.

Главный метод воздействия на детей — компьютерные игры, отмечают эксперты из области кибербеза: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% — «спасти себя», 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

Примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

В отношении взрослых мошенники также используют старые схемы, однако перед началом учебного года злоумышленники все чаще адаптируют их под школьную повестку. Фишинг маскируют под электронные дневники, поддельные магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы в родительских чатах, поступление выплат, запись в кружки или к репетитору. Преступники пользуются загруженностью родителей перед 1 сентября: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Новосибирская область вошла в топ-10 регионов, где мошенники чаще всего атакуют детей и подростков. Поэтому важно, чтоб родители учили детей цифровой гигиенедвухфакторной аутентификации, защите номера, настройкам приватности. Придумайте с ребенком секретное слово на случай звонков от «попавшего в беду родственника» и заранее обсудите стоп-фразы: например, «назови код из СМС» или «только не говори родителям». Со своей стороны операторы защищают маленьких абонентов технически: в детских тарифах автоматически, без настройки родителями, работают блокировка нежелательных и мошеннических вызовов и фильтрация опасного контента в мобильной сети. За этим стоит умный ИИ-фильтр, который сам находит и отсекает опасные материалы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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