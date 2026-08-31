С 1 сентября 2026 г. в России стартует межрегиональный перенос номеров: «СберМобайл» расширяет географию услуги

С 1 сентября 2026 г. в России запускается межрегиональный перенос номера. Ранее эта услуга была ограничена рамками одного субъекта России. Теперь абоненты могут переносить мобильный номер к новому оператору связи при переезде в любую точку страны. «СберМобайл» обеспечил техническую реализацию новых требований законодательства – подать заявку на перенос номера на «СберМобайл» можно через любые каналы обслуживания: сайт оператора, приложение «Сбербанк Онлайн», офисы Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Популярность услуги переноса номера заметно растет в последние годы, и этот тренд задают игроки из сектора банковских виртуальных операторов. Они предлагают клиентам выгодные экосистемные предложения и качественный сервис. За счет такой синергии связи и финансов банковские виртуальные операторы сегодня лидируют на рынке по темпам роста.

«Телеком — это не просто связь, а удобный вход в цифровую экосистему «Сбера». Межрегиональный MNP стирает последние географические барьеры: теперь клиенты могут бесшовно пользоваться всеми экосистемными преимуществами «Сбера» в любой точке страны. Раньше абоненты были привязаны к региону покупки сим-карты и не могли сменить оператора при переезде. Теперь эта несправедливость устранена. «СберМобайл» полностью готов к новым правилам: мы даем клиентам абсолютную свободу выбора и возможность перенести свой привычный номер в нашу сеть из любого региона России всего в несколько кликов», – сказала директор по стратегическому развитию «СберМобайла» Ольга Барынина.

При переходе в «СберМобайл» абоненты получают доступ к ключевым преимуществам экосистемы: выгодным условиям подписки «Прайм» и возможности оплачивать до 99% стоимости тарифа бонусами «Спасибо». Для оформления переноса номера пользователям доступны как стандартные сим-карты, так и современные eSIM, которые можно активировать дистанционно за несколько минут.