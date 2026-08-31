В России утвердили условия запуска 5G

В Минцифры состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в России. Знакомим с основными условиями внедрения нового стандарта мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Можно использовать действующие частоты и оборудование

Операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до 1 сентября 2026 г. работающие зарубежные базовые станции. Это позволит быстро развернуть сети пятого поколения.

Новые полосы радиочастот

Операторы связи «большой четверки» получат по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц без проведения аукционов.

Выделение новых полос частот в среднем диапазоне позволит операторам разворачивать высокопроизводительные сети и внедрять инновационные сервисы.

Установка российского оборудования

С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г.

График запуска 5G

Сети связи пятого поколения на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в самое ближайшее время.

В диапазоне 4,63-4,99 ГГц 5G запустят в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 г. Далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.

Преимущества технологии

5G обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и увеличенную пропускную способность. Помимо прочего, развитие сетей пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.