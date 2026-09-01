«Билайн бизнес» увеличил среднемесячные продажи роутеров в 7 раз

«Билайн бизнес» зафиксировал значительный рост спроса на оборудование при подключении фиксированного интернета в B2B-сегменте. В первом полугодии 2026 года среднемесячные продажи роутеров отечественного производства выросли в семь раз по сравнению с тем же периодом в 2025 году.

Рост продолжался на протяжении первого полугодия. В результате за январь–июнь среднемесячный объем продаж роутеров оказался почти в семь раз выше уровня второго полугодия прошлого года. Основной спрос формируют корпоративные клиенты, которые приобретают оборудование одновременно с подключением стационарного интернета.

Роутер поставляется вместе с услугой и позволяет начать работу сразу после подключения интернета. Компании не требуется отдельно искать оборудование, проверять его совместимость и самостоятельно организовывать подключение. Такой формат особенно актуален при открытии нового офиса или торговой точки, переезде и расширении сети объектов.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:

«Рост продаж показывает, что комплексные решения становятся для бизнеса более востребованными. Предпринимателям важно получить готовую инфраструктуру связи без дополнительных этапов и задержек. Мы видим эту тенденцию и развиваем предложения, которые помогают быстрее открыть новую точку, переехать в офис или масштабировать сеть, не отвлекаясь на подбор оборудования и его совместимость с услугами связи».

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