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Минцифры: мобильный номер больше не привязан к региону

С 1 сентября 2026 г. у граждан, кто меняет регион проживания, появилась возможность перенести свой мобильный номер к другому оператору либо оставить у действующего, если его сеть есть там, куда переезжает абонент. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу. До этого смена оператора с сохранением номера была возможна только внутри одного субъекта России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Зачем это нужно

Межрегиональный перенос сделает услуги связи удобнее, окончательно избавит граждан от «мобильного рабства», а также будет способствовать развитию конкуренции на телеком-рынке.

Востребованность услуги

Минцифры анализирует статистику по оказанию услуги по переносу номера и отмечает устойчивый интерес к ней у абонентов. За первое полугодие 2026 г. перенесено более 4,3 млн номеров — это в два раза больше, чем перенесено за такой же период 2025 г. (2,1 млн номеров). На текущий момент зафиксировано более 41 млн номеров, перенесенных к другому оператору связи после запуска этой услуги в 2013 г.

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