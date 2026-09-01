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МТС застрахует детей в Кировской области от мошенников на 1,5 миллиона рублей

МТС запустила детскую страховку. Абонентам тарифного плана Junior в Кировской области предоставляется комплексное решение по безопасности в Сети со страховкой от мошеннических схем в размере 1,5 млн руб. Услуга предоставляется автоматически и без доплат.

МТС предоставляет возможность абонентам тарифной линейки Junior получить возмещение ущерба от мошенников в сети. Сумма покрытия ущерба на одного абонента составляет 1,5 млн руб. Компенсацию предоставит компания, если ребенок, пользователь услуг связи, станет жертвой мошеннической схемы, из-за которой его старшие родственники понесут финансовые потери от действий злоумышленников. Услуга входит в тарифную стоимость и не нуждается в подключении пользователем.

Согласно аналитике МТС, 63% абонентов-родителей хотели бы ограничить доступ ребёнка к опасным сайтам, 66% – ограничить доступ к приложениям, 44% хотели бы отслеживать местоположение ребёнка, а каждый четвёртый (26%) беспокоится из-за звонков мошенников ребёнку. Ранее, с января по август, сервис «Безопасный интернет», включённый в подписку «МТС Junior», выявил и защитил детей от 41 млн сайтов с опасными фишинговыми ссылками и взрослым контентом 18+.

«Для Кировской области, где в 16% случаев телефонных атак на детей злоумышленники используют легенды о легком заработке или представляются сотрудниками госорганов, финансовая защита особенно актуальна. Новая страховка работает как дополнительный барьер, приучая юных абонентов к цифровой гигиене, а не к доверию первому голосу в трубке. Мы последовательно выстраиваем комплексную систему безопасности: от интеллектуальных фильтров контента и SOS-кнопки до реальной финансовой гарантии для семей в нашем регионе», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

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