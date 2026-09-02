«МегаФон» назвал самые «цифровые» места отдыха в Хабаровске

Этим летом жители города чаще выбирали для отдыха парковые зоны и пространства у воды. Данные big data оператора показали, что главной точкой притяжения в летние месяцы стали городские пруды и парк «Динамо». В этой локации абоненты не просто гуляли, а устраивали «цифровые марафоны». Аналитики зафиксировали здесь самый высокий трафик на одного пользователя — более 23 Гб в месяц. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На второй строчке рейтинга главная городская магистраль — улица Муравьева-Амурского. Здесь находятся театры, рестораны, торговые центры. Это место, где часто прогуливаются местные жители, а туристов привлекает архитектура старой части города. На ленту соцсетей, прослушивание музыки и общение в мессенджерах один абонент летом тратил 20 Гб мобильного интернета.

Тройку популярных мест для летних прогулок замкнула набережная Амура и Амурский утес. В месяц на одного абонента здесь пришлось 18 Гб.

Во время отдыха хабаровчане чаще всего пользовались стриминговыми сервисами. Видеоплатформы «Яндекс», «Иви» и «ВКонтакте» стали главными поставщиками трафика в популярных точках отдыха. Более трети интернет-данных в популярных прогулочных локациях пришлось именно на просмотр видео.

«Мы видим, что люди все чаще совмещают прогулки на свежем воздухе с полноценным цифровым досугом. Это требует стабильного и быстрого интернет-соединения в местах, где всегда много абонентов. Чтобы абоненты могли комфортно пользоваться мобильной связью, мы строим и модернизируем базовые станции в главном городе Хабаровского края», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.