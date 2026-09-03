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Абоненты МТС в Нижегородской области получат ключевые тезисы разговоров в истории звонков с помощью ИИ

МТС сообщила о запуске для всех абонентов, включая жителей Нижегородской области, функции отображения ключевых тезисов телефонных разговоров, сделанных с помощью искусственного интеллекта, прямо в истории звонков. Эта возможность доступна в мобильном приложении «Мой МТС» при подключении сервиса «Интеллектуальная запись», основанного на собственных уникальных разработках «МТС VoiceTech» для управления звонками.

МТС переосмыслила привычный интерфейс истории вызовов, добавив интеллектуальный элемент – вывод кратких тезисов бесед в истории звонков в приложении «Мой МТС». До этого история вызовов долгое время оставалась неизменной: пользователи видели только имя контакта, его номер и иконку с изображением.

Новая функция работает на базе собственных уникальных ИИ-моделей, разработанных в МТС. Технология в режиме реального времени обрабатывает разговор и преобразовывает его в ключевые тезисы, которые отображаются в истории звонков. Если абоненту понадобятся подробности диалога, он сможет обратиться к расширенной версии выводов, а также к полной расшифровке разговора и его записи в приложении «Мой МТС».

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«Искусственный интеллект в звонках на базе наших голосовых технологий уже стал незаменимым помощником в повседневной жизни и работе более чем 10 млн абонентов. МТС – первая российская компания, которая внедрила функцию отображения кратких тезисов разговоров для всех своих клиентов. Теперь благодаря ИИ суть беседы автоматически появляется прямо в истории звонков без дополнительных манипуляций и поиска. Совершенствуя решения VoiceTech, МТС дополнительно улучшает опыт абонентов, делая общение людей еще более комфортным и безопасным», — сказал директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

Функция доступна всем пользователям сервиса «Интеллектуальная запись МТС» в приложении «Мой МТС». Услуга входит в тарифы «МТС Супер» и «Риил» без дополнительной платы. На других тарифах в первые 30 дней действует тестовый период без оплаты, далее услуга тарифицируется.

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