Астраханцам больше не придется вспоминать, о чем договорились по телефону

Жители Астраханской области смогут быстрее восстановить в памяти содержание телефонного разговора, если не успели записать важные детали во время звонка. МТС добавила в приложение «Мой МТС» возможность просматривать краткие тезисы беседы прямо в истории вызовов – их cформирует искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Функция может пригодиться в самых обычных ситуациях: когда по телефону договорились о времени и месте встречи, обсудили несколько рабочих вопросов или получили важную информацию, которую спустя некоторое время уже сложно вспомнить. Вместо того чтобы заново прослушивать весь разговор, достаточно открыть историю звонков и посмотреть его основные тезисы.

Новая возможность работает в рамках сервиса «Интеллектуальная запись». Собственные ИИ-модели МТС обрабатывают запись разговора и формируют его краткое содержание. Если нужно восстановить детали, пользователь может открыть расширенные выводы, полную расшифровку беседы или ее запись.

«Телефонные разговоры часто содержат гораздо больше информации, чем мы успеваем удержать в памяти. За один звонок можно договориться о нескольких вещах, назвать адрес, время, условия, а спустя несколько часов вспомнить только общую суть. Теперь не обязательно заново задавать вопросы собеседнику или прослушивать разговор целиком, чтобы восстановить важную деталь. Это хороший пример того, как искусственный интеллект может незаметно встраиваться в повседневную жизнь и решать вполне понятные человеческие задачи», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

История звонков в приложении становится не только списком контактов и номеров, но и способом быстро вернуться к содержанию предыдущих разговоров. При этом пользователь сам выбирает необходимый уровень детализации – от нескольких тезисов до полной расшифровки и записи. МТС стала первой российской компанией, которая внедрила отображение кратких тезисов разговоров в истории звонков для всех пользователей сервиса «Интеллектуальная запись». Решение создано на базе собственных голосовых технологий компании.