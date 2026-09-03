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ИИ будет резюмировать телефонные разговоры новосибирцев

МТС внедрила функцию отображения главных тезисов телефонного разговора с помощью искусственного интеллекта в истории звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая функция работает на базе ИИ-моделей, разработанных в компании. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор и выдает его в виде тезисов прямо в истории звонков. Такой формат поможет пользователям быстро зафиксировать все ключевые моменты беседы. Если абоненту понадобятся детальные подробности диалога, ему будет доступна расширенная версия выводов, полная расшифровка разговора и его запись.

«Подобная функция саммаризации встреч работает в сервисе для бизнес-коммуникаций «МТС Линк». Это очень удобно, когда нужно вспомнить точные договоренности — дату, сумму, локацию. Мы анализировали все ИИ-фишки внутри программы и поняли, что среди новосибирцев краткие тезисы созвона — самая востребованная функция, поэтому, уверен, что подобная возможность голосовых вызовов также понравится жителям столицы Сибири», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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