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«МегаФон» улучшил качество связи в аэропорту Стрежевого Томской области

Пассажиры аэропорта Стрежевого получили стабильный доступ в интернет на скорости до 120 Мбит/с в сети «МегаФона». Благодаря установке нового телеком-оборудования с высокой пропускной способностью еще больше пассажиров могут одновременно выходить в сеть, вести прямые эфиры, слушать музыку онлайн, совершать звонки в мессенджерах и загружать видеоконтент без задержек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании смонтировали рядом с аэропортом Стрежевого современную базовую станцию, поддерживающую широкий спектр частот. Сочетание низких и высоких диапазонов гарантирует качественный сигнал как внутри здания терминала, так и на открытых пространствах перрона. Кроме того, это расширило зону покрытия технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет, что позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

Аэропорт Стрежевой находится на севере Томской области и является важным транспортным узлом. Он обслуживает рейсы, связывая регион с Москвой, Новосибирском и другими городами, обеспечивая транспортную доступность нефтегазового сектора и удаленных поселений.

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«Для нас важно, чтобы каждый пассажир, независимо от того, в каком уголке страны он находится, мог оставаться на связи. Установка новой базовой станции в аэропорту Стрежевого — это пример того, как мы инвестируем в развитие инфраструктуры даже в удаленных районах, обеспечивая современные стандарты связи там, где это наиболее необходимо», — отметил директор отделения компании «МегаФон» в Томской области Марк Малахов.

С начала 2026 г. компания «МегаФон» провела модернизацию сети в аэропортах и на железнодорожных вокзалах по всей России на фоне растущего пассажиропотока. Речь идет о строительстве новых базовых станций, рефарминге, а также расширении радиочастотного спектра и покрытия внутри пассажирских терминалов. В результате проведенных работ удалось увеличить емкость сети на 53%.

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