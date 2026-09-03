«МегаФон» усилил 4G в Емельяновском округе

Абоненты «МегаФона» в Емельяновском округе теперь могут воспользоваться улучшенным качеством мобильной связи. Инженеры запустили новые базовые станции и улучшили 4G-сигнал в поселке Придорожный, садовом товариществе «Радужное» и комплексе отдыха «Кубеково». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь жители Придорожного, отдыхающие и дачники могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Быструю передачу данных обеспечило использование на базовых станциях высокочастотного диапазона.

В период завершения дачного сезона и подготовки к зиме интернет и голосовое общение остаются востребованными у пользователей. Благодаря усиленному LTE-сигналу у них есть возможность общаться с близкими, работать удаленно или развлекаться онлайн вдали от города. Надежная сеть позволяет не прерывать рабочие процессы, безопасно пользоваться навигаторами и сервисами такси, а также делиться красивыми пейзажами и уютными моментами в социальных сетях.

«Наша главная задача — обеспечить стабильное и бесшовное покрытие именно в тех местах, где люди много времени проводят на своих участках или живут сезонно. Благодаря усилению 4G в Емельяновском округе жители и гости региона могут пользоваться высокоскоростным интернетом без ограничений: от решения рабочих вопросов до видеозвонков и стриминга контента», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.