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«МегаФон» увеличил покрытие в Пермском крае для любителей воздухоплавания

«МегаФон» значительно увеличил территорию покрытия и скорость мобильного интернета в городах Кунгур и Лысьва Пермского края, создав надежную цифровую среду для жителей и гостей региона. Особое внимание оператор уделил Кунгуру, который регулярно принимает тысячи участников и зрителей всероссийских турниров по воздухоплаванию. Новая телеком-инфраструктура позволит быстро делиться яркими эмоциями, фотографиями и видеороликами.

В Кунгуре инженеры компании установили новые базовые станции в микрорайоне Шаквинский, жилом районе Первомайский и промышленной зоне Нагорный. Устойчивый сигнал появился не только в городе, но и прилегающих населенных пунктах — деревнях Катино и Теплая. Теперь даже из самых отдаленных точек города и окрестностей можно вести прямые трансляции и обмениваться видеоконтентом.

Новые базовые станции также заработали в селах Бырма и Зуята Кунгурского округа, обеспечивая жителей современными цифровыми сервисами. Уверенный мобильный сигнал позволит выходить в сеть для работы, учебы, общения, получать услуги в онлайн-формате.

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В Лысьве новое оборудование вышло в эфир в районе улицы Ленина и проспекта Победы, а также в микрорайоне Катаев Угор, где расположены образовательные учреждения. Кроме этого, мобильная связь МегаФон впервые стала доступна в поселках Рассолёнки и Невидимка Лысьвенского округа, где проживает в общей сложности менее тысячи жителей.

Инвестиции «МегаФона» в развитие сети в Кунгуре, Лысьве и прилегающих к ним территориях являются частью долгосрочной стратегии по повышению качества телекоммуникационных услуг в городах и сельской местности. Расширяя зону покрытия и увеличивая скорость мобильного интернета, оператор создает прочный фундамент для дальнейшего экономического роста и комфортной жизни в регионе.

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