«МегаФон» в пять раз увеличил скорость интернета в селе Озерское

Жители Озерского в Корсаковском городском округе получили устойчивую LTE-связь на всей территории села. Инженеры «МегаФона» расширили телеком-инфраструктуру, что позволило усилить 4G-сигнал, а среднюю скорость интернета увеличить в пять раз. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы улучшить качество связи специалисты использовали несколько частотных диапазонов: средние — для быстрой передачи данных, низкие — для увеличения зоны покрытия. Это обеспечило качественную связь не только в районе жилой застройки, но и на территории крупного предприятия — современного комплекса по переработке рыбы.

Село Озерское расположено на узкой полоске суши между морским заливом Анива и пресными озерами Большое и Малое Чибисанские. Благодаря такому положению, оно стало популярным местом отдыха для сахалинцев. Теперь местные жители и отдыхающие могут общаться в мессенджерах, смотреть видео и пользоваться соцсетями на средней скорости 50 Мбит/с даже в часы пиковых нагрузок.

«Озерское — небольшое село, но имеет важное значение для нашего региона. Теперь работники рыбзавода могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами для решения рабочих задач, а туристы и местные жители выходить в Сеть в любой точке села. В этом году мы ведем масштабную работу по улучшению качества связи в различных районах Сахалинской области: расширили покрытие в селах Яблочное и Пятиречье, а также провели рефарминг частот в городах Холмск, Горнозаводск, Корсаков и других населенных пунктах», — сказал Антон Посполит, руководитель технического отдела «МегаФона» в Сахалинской области.