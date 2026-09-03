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МТС Exolve предлагает корпоративным заказчикам аренду оборудования

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запускает услугу аренды оборудования для корпоративных заказчиков. Новое предложение позволит компаниям получать комплексные телеком-решения «под ключ» в рамках продуктов «Виртуальная АТС», «Роботы» и «Контактные центры». Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

В аренду предоставляются в первую очередь IP-телефоны и IP-шлюзы – оборудование, необходимое для развертывания корпоративной телефонии, голосовых роботов и контакт-центров на базе облачных сервисов МТС Exolve. Услуга рассчитана на компании, которые хотят быстро развернуть или масштабировать инфраструктуру связи без значительных капитальных вложений в оборудование, не связанное напрямую с производственной деятельностью.

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«Мы видим, что для многих компаний инвестиции в оборудование становятся барьером на пути к переходу на полноценные облачные коммуникации. Новая услуга снимает эту проблему – клиент получает полностью готовое решение: от оборудования до сервисов ВАТС, голосовых роботов и контактных центров», – сказал генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.

Новый сервис позволяет заказчикам избежать единовременных затрат на закупку телеком, ИT и другого оборудования, а также распределить расходы во времени и при этом получить готовое к работе решение вместе с сервисами МТС Exolve.

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