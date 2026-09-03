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N3COM расширяет портфель сетевых решений и представляет оборудование Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7

Компания N3COM, производитель и поставщик телекоммуникационных решений, расширила продуктовый портфель новыми линейками оборудования для построения корпоративных беспроводных сетей. В новое направление вошли точки доступа стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7, а также контроллеры беспроводной сети. Об этом CNews сообщили представители N3COM.

Решения предназначены для организации высокопроизводительной Wi-Fi-инфраструктуры в офисах, на промышленных объектах, в общественных пространствах и других средах с высокой плотностью подключений.

Расширение линейки позволяет N3COM предложить заказчикам комплексный подход к построению сетевой инфраструктуры - от транспортного и коммутационного оборудования до организации беспроводного доступа.

Wi-Fi 6 для сетей с высокой плотностью подключений

Точки доступа Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) предназначены для построения производительных корпоративных беспроводных сетей. Оборудование одновременно работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц и сохраняет совместимость с устройствами предыдущих поколений стандартов 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Благодаря двухдиапазонной архитектуре MIMO с четырьмя пространственными потоками совокупная скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с. Решения рассчитаны на сценарии, в которых к беспроводной сети одновременно подключается большое количество пользователей и требуется стабильная работа бизнес-приложений.

Wi-Fi 7 – новый уровень производительности беспроводных сетей

Линейка Wi-Fi 7 ориентирована на инфраструктуру с повышенными требованиями к скорости, стабильности соединения и производительности. Оборудование может использоваться для построения современных беспроводных сетей в различных отраслях и поддерживает работу в условиях большого количества одновременно подключенных устройств.

Технологии защиты от помех помогают обеспечить стабильность соединения в сложной радиообстановке и средах с высокой плотностью беспроводных сетей. Для эксплуатации вне помещений N3COM предлагает наружные точки доступа с классом защиты IP67, рассчитанные на работу при температуре от −40 °C до +65 °C. Это позволяет использовать оборудование для организации беспроводного доступа на промышленных и инфраструктурных объектах, территориях предприятий и других открытых площадках.

Централизованное управление беспроводной инфраструктурой

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В новую продуктовую линейку также вошли корпоративные многосервисные контроллеры беспроводной сети. Они объединяют в одном устройстве функции контроллера точек доступа (AC), межсетевого экрана (firewall) и маршрутизатора. Для удобства использования в корпоративном ЦОД контроллер может быть установлен на виртуальную машину, что позволяет по мере роста сети наращивать производительность контроллера и сделать обслуживание ИТ-инфраструктуры более гибким и стандартизованным.

Такой подход позволяет упростить архитектуру сети и централизовать управление беспроводной инфраструктурой. Контроллеры рассчитаны на различные масштабы внедрения и позволяют управлять инфраструктурой до 10 тыс. точек доступа.

Оборудование предназначено для проектов с высокой пропускной способностью, повышенными требованиями к надежности и необходимостью поддержки нескольких сетевых сервисов.

«Расширение портфеля решений для нас – это логичный шаг в развитии N3COM как поставщика комплексной сетевой инфраструктуры. Заказчикам все чаще важно не просто приобрести отдельное оборудование, а получить технологически целостное решение, которое можно масштабировать по мере развития бизнеса. Добавив в портфель решения Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7, мы можем закрывать больше задач в рамках единой сетевой инфраструктуры - от передачи данных до беспроводного доступа. При этом мы сохраняем ключевые для наших заказчиков принципы: производительность, надежность, масштабируемость и возможность адаптировать решение под конкретную инфраструктуру», – отметил Алексей Фролов, генеральный директор N3COM.

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