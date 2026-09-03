Оборудование для бизнеса: ресейл-сегмент вырос с 56% до 61% за год

Аналитики «Авито» изучили динамику спроса и предложения в оборудовании для бизнеса по итогам августа. Наиболее заметный рост спроса на вторичном рынке за год показало оборудование для салонов красоты, а в новом — логистическое оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В августе 2026 г. спрос на оборудование в ресейл-сегменте продолжил расти и достиг 61%. Годом ранее на оборудование «с пробегом» приходилось 56%. Сильнее всего доля спроса на такое оборудование выросло в категории «для салонов красоты» (с 49% до 69%) и в телекоммуникационном оборудовании (с 31% до 39%). Новый сегмент преобладает в телекоммуникационном оборудовании (61%) и оборудовании для автобизнеса (60%). Последняя категория показала рост на 2%, с 58%.

Драйверы роста

В ресейл-сегменте в августе год к году заметнее всего вырос спрос на оборудование для салонов красоты (х2,4 раза) и логистическое оборудование (+48%). В оборудование для салонов красоты входит инвентарь для маникюра и педикюра, массажа и коррекции фигуры, парикмахерских услуг, косметологических, а также тату, татуажа, эпиляции и загара. В логистическое оборудование — контейнеры, грузоподъемное и складское оборудование. В объеме предложения наибольший прирост тоже показало оборудование для салонов красоты (+83%), а также пищевое оборудование (+16%). Этот показатель измеряется в количестве листеров, опубликовавших объявления на платформе.

Что касается нового оборудования, здесь самый высокий прирост спроса за год зафиксировали на логистическое оборудование (+19%) и оборудование для автобизнеса (+18%). По росту предложения за этот период лидирует оборудование для салонов красоты (+37%) и пищевое оборудование (+13%).

Лидеры по объему

Наибольшая доля спроса среди всего оборудования в августе 2026 г. приходится на промышленное оборудование (22%). Также в топ-5 — логистическое (19%), пищевое (18%), торговое (18%) и оборудование для салонов красоты (10%). Годом ранее торговое оборудование было на втором месте, а логистическое — на четвертом.

В объеме предложения в пятерку лидеров вошло промышленное оборудование (30%), торговое (23%), пищевое (17%), оборудование для салонов красоты (15%) и оборудование для логистики и склада (10%). С прошлого года этот топ не изменился.

Средние цены

В среднем по площадке оборудование «с рук» обходится значительно дешевле, чем новое. Во многих категориях средняя разница оборудования на ресейле и нового в цене доходит до половины и позволяет существенно сэкономить. Так, оборудование для автобизнеса в среднем стоит 181 тыс. руб. в новом состоянии и 88 тыс. руб. на ресейле, разница в цене составляет 51%. Оборудование для салонов красоты в среднем стоит 190тыс. руб. новое и 98 тыс. руб. при покупке «с рук», на 48% дешевле.

«Покупка оборудования с пробегом может заметно снизить порог входа для предпринимателей, которые запускают новое производство или развивают уже существующий бизнес. На старте затраты на оснащение часто становятся одной из наиболее существенных статей расходов, поэтому возможность приобрести необходимую технику дешевле позволяет высвободить средства на другие задачи — аренду, закупку сырья, найм сотрудников или продвижение. В зависимости от категории разница между новым оборудованием и предложениями “с рук” может составлять порядка 30–40%, а в некоторых случаях доходить до половины стоимости. При этом зачастую это рабочее профессиональное оборудование почти не уступающее в качестве вариантам “только с завода”, поэтому для малого бизнеса такой формат покупки может стать рациональным способом запустить проект с меньшими первоначальными вложениями», — сказал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Готовый бизнес и оборудование для бизнеса» в «Авито».