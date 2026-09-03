Пермяки смогут видеть ключевые тезисы разговоров в истории звонков с помощью ИИ

МТС запустила для всех абонентов функцию отображения кратких главных тезисов разговоров прямо в истории звонков с помощью искусственного интеллекта. Функционал доступен в мобильном приложении «Мой МТС» при подключении сервиса «Интеллектуальная запись», основанного на собственных разработках VoiceTech для управления звонками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС переосмыслила привычный интерфейс истории вызовов, добавив интеллектуальный элемент – вывод кратких тезисов бесед в истории звонков в приложении «Мой МТС». До этого история вызовов долгое время оставалась неизменной: пользователи видели только имя контакта, его номер и иконку с изображением.

Новая функция работает на базе ИИ-моделей, разработанных в компании. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор и выдает его в виде тезисов прямо в истории звонков. Такой формат поможет пользователям быстро зафиксировать все ключевые моменты беседы. Если абоненту понадобятся детальные подробности диалога, ему будет доступна расширенная версия выводов, полная расшифровка разговора и его запись.

«Мы видим, что жители Пермского края активно пользуются цифровыми сервисами — за последний год количество обращений к ИИ-решениям в регионе заметно выросло. Новая функция — это ответ на запрос наших абонентов, которые хотят экономить время и не тратить силы на конспектирование важных звонков. Для пермяков, ведущих активный деловой образ жизни, это особенно актуально: теперь не нужно держать в голове все детали переговоров или возвращаться к записям — ИИ сам выделит главное и покажет тезисы сразу в истории вызовов», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.