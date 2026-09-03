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Россияне стали чаще выбирать для отдыха марийские озера

Летом озера Марий Эл привлекли на 25% больше гостей из других регионов, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные о перемещениях абонентов. При этом экотуризм стал популярнее не только у гостей республики, но и у местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще всего на местные озера приезжали туристы из Татарстана, Чувашии, Кировской и Нижегородской областей, Республики Коми, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако наибольшую динамику продемонстрировали другие субъекты, например, число отдыхающих из Мордовии выросло вдвое, из Саратовской области — на 92%, а из Воронежской — на 83%. В то же время жители Марий Эл бывали на озерах на 45% чаще, чем годом ранее.

Самыми популярными летними днями для посещения живописных водоемов стали выходные дни, в частности 19 и 26 июля. В эти даты на берегах озер прокачали на 20% больше трафика, чем в будни. Отдыхающие активно звонили близким, общались в мессенджерах, соцсетях, пользовались банковскими приложениями и слушали музыку онлайн.

Стабильность связи при повышенных нагрузках обеспечили заблаговременно. Чтобы расширить зону покрытия LTE и повысить емкость сети, еще перед началом сезона инженеры МегаФона модернизировали оборудование вблизи популярных озер Марий Эл.

«На местные водоемы каждый год приезжают тысячи отдыхающих со всей страны. Но даже на природе нашим клиентам важно оставаться на связи, чтобы посмотреть карту или позвонить родным. Чтобы сеть справлялась с нагрузками даже в разгар сезона, мы запустили на базовых станциях, расположенных недалеко от берегов Яльчика, Сурка и Карася, дополнительный низкочастотный диапазон 4G. Сигнал на этих частотах распространяется до 20 километров на открытой местности и лучше проходит сквозь густые деревья и стены зданий», — осказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

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С начала года оператор подобным образом улучшил покрытие сети более чем в 50 населенных пунктах Марий Эл. В их число вошли как города Звенигово и Волжск, так и небольшие села и деревни, например, Кукмарь и Нужъял.

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