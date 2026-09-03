«Ростелеком» запустил бесплатный общественный Wi-Fi в Национальном парке Республики Тыва

«Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития и Министерством культуры Республики Тыва запустил сеть бесплатного общественного Wi-Fi в Национальном парке культуры и отдыха в городе Кызыле. Три современные точки доступа обеспечивают стабильное интернет-покрытие со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Созданная инфраструктура позволяет комфортно пользоваться онлайн-сервисами даже при пиковых нагрузках — во время массовых мероприятий, в выходные и праздничные дни. Подключиться к Wi-Fi можно одним из четырех способов: через портал «Госуслуги», банковские сервисы, СМС или по бесплатному звонку на номер 8 800.

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Чтобы во время масштабных уличных событий мобильные сети работали без перегрузок, мы изучили маршруты передвижения посетителей и определили ключевые точки притяжения в Национальном парке. Оборудование Wi-Fi разместили именно там, где связь нужна больше всего. Это позволит людям звонить или загружать фото и видео в соцсети без задержек».

Эдуард Ховалыг, исполняющий обязанности министра цифрового развития Республики Тыва: «Этот проект будет масштабирован. Уже сейчас мы рассматриваем установку общественного Wi-Fi в других популярных местах Кызыла, например, у обелиска «Центр Азии», в Молодежном сквере и на площади Арбата».

Пользоваться бесплатным интернетом в Национальном парке жители Кызыла могут круглосуточно. Услуга доступна до конца сентября 2026 г.: на зимний период из-за суровых климатических условий и низкой посещаемости локаций оборудование временно отключат, а весной 2027 г. сеть снова заработает.