Школа, работа и отдых онлайн: в селах Льговского района прокачали LTE

Инженеры «МегаФона» запустили новые базовые станции связи в населенных пунктах Льговского района Курской области: в селах Марица, Большие Угоны и Банищи, а также в деревне Воронино. В общей сложности там проживают более 2000 человек, которые теперь могут почувствовать улучшение параметров связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск телнеком-оборудования обеспечил жителям скорость мобильного интернета до 80 Мбит/с. Это открывает перед пользователями мобильных услуг целый ряд практических преимуществ. Во-первых, у селян появилось больше комфорта при использовании всех цифровых сервисов, подключении к платформам удаленной работы и учебы. Во-вторых, со скоростным мобильным интернетом лучше работают умные устройства для дома и земельного участка: датчики полива и движения, онлайн‑камеры. В-третьих, местным жителям стало удобнее общаться с друзьями и близкими, серфинг в сети также стал намного комфортнее.

Льговский район расположен примерно в 100 км от областного центра. Расширение сети направлено на то, чтобы жители отдаленных населенных пунктов имели равный доступ к цифровым возможностям с горожанами.

«Мы расширили покрытие LTE-сети в Льговском районе, чтобы жители отдаленных сел могли наравне с горожанами работать, учиться и пользоваться современными сервисами. С началом нового учебного года это особенно актуально, так как часть школьников выбирают дистанционный формат обучения. На новых базовых станциях мы применили комбинацию различных частотных диапазонов, чтобы обеспечить высокие скорости передачи данных и хорошее покрытие», — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.