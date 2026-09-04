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Аналитики «МегаФона» назвали популярные направления отдыха у жителей Вологодчины

В летние месяцы туристы из Вологодской области побывали более чем в 120 странах. Самым востребованным направлением стала Турция, куда направилась почти четверть отдыхающих. Об этом свидетельствуют данные роуминга «МегаФона».

Тёплая вода, пляжи и богатая история привлекают в страну четырёх морей всё больше россиян. Путешественники из Вологды направляются на турецкие берега в 22% случаев. Кроме того, вологжане любят отдых в Белоруссии, Абхазии, Египте и Казахстане, которые также были востребованы этим летом.

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Смартфон в путешествии — это не просто средство связи, а цифровой сейф, где хранятся банковские приложения, доступы к государственным сервисам и личные данные. Использование публичного Wi-Fi в зарубежных отелях или кафе связано с серьезными рисками, так как мошенники могут легко перехватить незащищенный трафик. Официальный роуминг от своего оператора гарантирует надежную защиту информации, обеспечивая спокойствие в отпуске. Чтобы поездка принесла только позитивные эмоции, а расходы оставались под контролем, мы рекомендуем заблаговременно подключать выгодные пакеты роуминга еще до пересечения границы», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Роуминг оператора активируется автоматически при въезде в другую страну. Пользователи за границей могут заходить на любые российские сервисы даже при нулевом балансе, задействовать свои подписки на кино- и музыкальные сервисы. Кроме того, абонентам не приходится менять условия оплаты при стыковочных рейсах или перемещаясь между странами.

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