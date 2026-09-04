МТС увеличила скорость LTE-интернета на юге Челябинской области

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть в населенных пунктах Карталинского, Брединского, Агаповского и Варненского районах Челябинской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла сразу на четверть для 52 тыс. южноуральцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили дополнительные диапазоны частот LTE-900, LTE-1800 и LTE-2100 в городе Карталы, селах Варна и Великопетровка, поселках Бреды, Джабык и Карагайский. Теперь с помощью новых мощностей местные жители смогут дистанционно получать медицинскую помощь, учиться и пользоваться государственными сервисами без необходимости выезда в Челябинск и Магнитогорск. Скорость передачи данных выросла в районах социальных объектов, школах и магазинов. Автомобилисты также отметят улучшение качества связи, смогут строить маршруты в навигаторе и использовать другие цифровые возможности для решения социальных вопросов, для работы и учебы.

«Мы развиваем сеть во всех уголках Челябинской области, уделяя внимание крупным городам, небольшим населенным пунктам и сельской местности. С начала года мы модернизировали оборудование и построили новые базовые станции в Челябинске и Магнитогорске, усилили мобильный интернет в горнозаводской зоне региона, на автодорогах. Южные муниципалитеты также вошли в зону нашего повышенного внимания – здесь расположено большое количество населенных пунктов и важных транспортных артерий», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.