Связь в Карачаево-Черкесии подготовили к курортному сезону

Летом и в начале осени курорты Северного Кавказа начинают готовиться к горнолыжному сезону. Хоть он и наступит только в ноябре, гостям Архыза и Домбая уже стало удобнее пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом как у подножия гор, так и на их склонах. Абоненты «МегаФона» могут оценить скорость до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По данным аналитиков оператора, интерес к активному отдыху на свежем воздухе растет, независимо от времени года. Весной и летом в Архызе можно прогуляться или переночевать на Софийской и Лунной полянах, а в Домбае увидеть Кавказский хребет с высоты птичьего полета, а также опробовать современную канатную дорогу. Этим летом курортами заинтересовались на 28% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года.

Модернизация и расширение телеком-инфраструктуры здесь позволили активировать дополнительный высокочастотный слой LTE. Благодаря этому скорость в гаджетах абонентов увеличилась на 10%. Этого хватит, чтобы за час выложить в социальные сети около 3,5 тыс. фотографий с терренкуров и смотровых площадок.

«Чтобы абоненты всегда могли связаться с близкими, а при необходимости и с экстренными службами, наши инженеры запустили дополнительные объекты телеком-инфраструктуры и модернизировали существующие. Изменения охватили не только горнолыжные трассы, но и торговые точки, места общественного питания, гостиницы. На базовых станциях задействован диапазон частот, который эффективен для расширения емкости сети», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков.

Мобильный интернет оператора в этом году стал быстрее и на других курортах республики — в Теберде и Рожкао, а также на трассах в Усть-Джегуте и станице Зеленчукской, через которые идет основной туристический поток к горным вершинам.