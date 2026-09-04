CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Цифровой комфорт на отдыхе: «МегаФон» прокачал связь в санатории «Малые соли»

В старейшем санатории Ярославской области появилась устойчивая голосовая связь VoLTE и мобильный интернет со скоростью до 40 Мбит/с. Современные технологии пришли благодаря строительству новой базовой станции «МегаФона», которая охватила территорию санатория «Малые соли» и деревни Смирново, расположенной по соседству. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора использовали оборудование, работающее в низком и среднем диапазонах LTE. Такое техническое решение обеспечивает расширение территории действия устойчивого сигнала связи и увеличивает скорость передачи данных. Теперь отдыхающие в санатории могут проходить процедуры с использованием лечебной минеральной воды, проводить время на свежем воздухе и оставаться на связи с близкими и медперсоналом.

На берегу реки Солоница, среди сосен и елей, всего в 45 километрах от Ярославля расположился санаторий «Малые Соли»- многопрофильная здравница, с комфортными условиями для отдыха. Cогласно обезличенным данным оператора, поправить здоровье и восстановить силы едут не только жители соседних областей — Московской, Костромской и Ивановской, но и гости из более отдаленных территорий. Посетители прибывают из Архангельской, Вологодской и Кировской областей и других регионов.

«Санаторий "Малые Соли" — это популярное место отдыха и реабилитации не только для жителей Ярославской области, но и для гостей из соседних регионов. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, однако оставаться на связи с близкими и иметь доступ к рабочим вопросам по-прежнему важно. Мы провели масштабные работы по увеличению зоны покрытия и улучшению качества связи в этой локации, чтобы наши абоненты чувствовали себя максимально комфортно во время санаторно-курортного лечения», — сказал директор «МегаФона» в Ярославской области Сергей Тимонин.

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?
Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода? Импортонезависимость

Наличие качественного интернета в смартфоне становится важным аргументом при выборе места для отдыха и лечения, особенно для тех, кто привык к цифровым сервисам и не готов отказываться от них даже в период восстановления здоровья.

Цифровые улучшения также затронули деревню Смирново, расположенную недалеко от санатория. Запуск телеком-оборудования обеспечил жителям скорость мобильного интернета до 40 Мбит/с. Теперь у селян появилось больше возможностей при использовании всех цифровых сервисов, подключении к платформам удаленной работы и учебы, стало удобнее общаться с друзьями и близкими, а серфинг в сети также стал намного комфортнее.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

В России ужесточились требования к криптозащите госсистем. За безопасностью виртуальных сред и облаков сред проследит ФСБ

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще