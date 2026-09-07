«МегаФон» укрепил 4G в городе-курорте Бердск

Жители и гости Бердска получили возможность пользоваться более надежной связью. «МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в густонаселенных районах и прогулочных зонах, где любят проводить время горожане. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор провел технические работы более чем на 10 базовых станциях: в микрорайонах «Вега» и «В», на улицах Боровой, Первомайской, Вокзальной и Максима Горького. В зону действия обновлённых базовых станций вошли жилые дома, учреждения здравоохранения, школы и парки.

Специалисты компании установили на действующие базовые станции дополнительное оборудование, работающее в среднечастотных диапазонах. Это позволило ускорить передачу данных, увеличить ёмкость сети и расширить зону покрытия сети четвертого поколения.

«Бердск расположен на берегу Новосибирского водохранилища и по праву считается городом курортом. В течении всего года сюда приезжают не только новосибирцы, но и жители всей области. Одни предпочитают отдых на природе и отправляются на Бердский залив, другие выбирают санаторное лечение. Неизменным остаётся рост мобильного трафика, который генерят пользователи. С начала года объем передаваемых мегабайт здесь вырос более чем на 13%. По этому показателю Бердск прочно удерживает вторую строчку в регионе, уступая лишь Новосибирску. Наша задача обеспечивать работу инфраструктуры связи, чтобы сеть полностью отвечала растущим потребностям пользователей», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.