«МТС Линк» позволит компаниям создавать корпоративные пространства для коммуникаций с партнерами

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, запускает федерации — функциональность, которая позволяет объединить чаты нескольких организаций в корпоративном мессенджере. Теперь пользователи могут общаться и совместно работать с контрагентами и коллегами из других компаний, не переходя во внешние приложения.

Деловые коммуникации не ограничиваются одной организацией: сотрудники компаний ежедневно общаются с заказчиками, подрядчиками и партнерами. Для этого часто используются публичные мессенджеры, такие как Telegram, при этом коммуникация не централизована: обсуждения разных проектов могут проходить в разных сервисах, которые выбирают сотрудники.

Функциональность федераций позволяет превратить платформу «МТС Линк» в единый хаб для переписки с коллегами из собственной и сторонних организаций. Сотрудники компаний, между которыми установлена федеративная связь, могут находить профили друг друга и общаться в групповых и личных чатах, если это разрешено администратором. При этом каждая компания-участница федерации сохраняет собственное цифровое пространство и контроль над конфиденциальными данными, доступами и настройками безопасности. Чаты и каналы с коллегами из другой организации, как и профили внешних пользователей, обозначаются специальной пиктограммой.

Федеративная связь устанавливается только с согласия обеих сторон: одна компания отправляет приглашение к созданию федерации, другая — принимает его. Правила взаимодействия определяют администраторы: они настраивают возможность поиска сотрудников, обмена файлами, добавления участников, а также видимость профилей.

«Возможность переписываться с внешними командами внутри корпоративного контура — один из самых частых запросов со стороны бизнеса. С одной стороны, это дело удобства: на переключение между приложениями уходит много времени. С другой, организация общения в корпоративном контуре помогает избегать утечки чувствительной информации. Федерации позволяют закрыть обе эти потребности. Доля коммуникации в сторонних мессенджерах снижается: организации получают больше уверенности в сохранности данных, а сотрудники — простоту общения с внешними командами. В будущем мы планируем расширять возможности федераций и добавлять новые форматы межорганизационного взаимодействия в «МТС Линк», — отметил руководитель направления «Унифицированные коммуникации» «МТС Линк» Олег Пашукевич.

Функциональность уже доступна по запросу в облачной версии «МТС Линк», а в IV квартале 2026 г. она появится в серверном решении. Компании смогут создавать федерации вне зависимости от того, какой метод поставки используют: так, если обе или одна из организаций используют серверную версию, это не станет ограничением.