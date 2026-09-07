CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС включила скоростной интернет на первом участке Рублево-Архангельской линии столичного метро

МТС обеспечила связью и скоростным мобильным интернетом станции Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена – «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Мобильная связь и высокоскоростной интернет со скоростью передачи данных до 450 Мбит/с на платформах и до 250 Мбит/с в туннелях доступны пассажирам со дня запуска новых станций. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

К запуску Рублево-Архангельской линии МТС развернула сеть мобильной связи на трех ее новых станциях – «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева», а также модернизировала сеть на двух станциях, ранее действующих в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) – «Деловой центр» и «Шелепиха». С первых дней работы станций первого участка новой линии метрополитена абоненты МТС могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью в вестибюлях, перегонах и на платформах.

Для построения сети специалисты компании задействовали в вестибюлях станций многодиапазонные базовые станции стандарта LTE, а в туннелях – специальный высокочастотный кабель. Развернутая сеть связи позволяет также пользоваться сервисами на базе искусственного интеллекта Voicetech, которые улучшают качество звучания голоса, подавляют шум, защищают от спама и помогают управлять входящими вызовами.

«Мы видим, что ежегодный рост мобильного трафика в метро составляет в среднем 15% – наши абоненты давно привыкли проводить время в пути с пользой: читают книги, обмениваются новостями, решают деловые и бытовые задачи прямо во время поездки. Обеспечение пассажиров метро качественной мобильной связью – одна из наших ключевых задач, ведь этим видом транспорта ежедневно пользуются миллионы наших пользователей. Мы разворачиваем сеть параллельно со строительством новых участков метро, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью с момента их запуска. При этом все станции уже готовы к работе в стандарте 5G Ready – это значит, что переход на 5G в дальнейшем не потребует дополнительного строительства инфраструктуры и станет для наших абонентов практически бесшовным», – отметил вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

«Вместе с мобильными операторами мы предоставляем пассажирам метро лучший сервис по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с момента открытия Рублево-Архангельской линии высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь доступны на ее станциях, эскалаторах, а также в туннелях и переходах. Это позволяет москвичам и гостям столицы всегда оставаться на связи в пути и без ограничений пользоваться мобильным интернетом при пересадках между линиями. Сеть 4G сегодня работает на 100% инфраструктуры метрополитена», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рублево-Архангельская линия протянется на северо-западе столицы от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД, а в перспективе придет в Красногорск. С развитием новой линии станут доступны дополнительные маршруты с пересадками на БКЛ, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и Московское центральное кольцо (МЦК).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Русскоязычный пользователь потерял $2 миллиона, перейдя по ссылке в ChatGPT

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества

Telegram в центре скандала. Американцы подали в суд за использование QR-кодов

В России ужесточились требования к криптозащите госсистем. За безопасностью виртуальных сред и облаков сред проследит ФСБ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще