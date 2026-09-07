МТС включила скоростной интернет на первом участке Рублево-Архангельской линии столичного метро

МТС обеспечила связью и скоростным мобильным интернетом станции Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена – «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Мобильная связь и высокоскоростной интернет со скоростью передачи данных до 450 Мбит/с на платформах и до 250 Мбит/с в туннелях доступны пассажирам со дня запуска новых станций. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

К запуску Рублево-Архангельской линии МТС развернула сеть мобильной связи на трех ее новых станциях – «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева», а также модернизировала сеть на двух станциях, ранее действующих в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) – «Деловой центр» и «Шелепиха». С первых дней работы станций первого участка новой линии метрополитена абоненты МТС могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью в вестибюлях, перегонах и на платформах.

Для построения сети специалисты компании задействовали в вестибюлях станций многодиапазонные базовые станции стандарта LTE, а в туннелях – специальный высокочастотный кабель. Развернутая сеть связи позволяет также пользоваться сервисами на базе искусственного интеллекта Voicetech, которые улучшают качество звучания голоса, подавляют шум, защищают от спама и помогают управлять входящими вызовами.

«Мы видим, что ежегодный рост мобильного трафика в метро составляет в среднем 15% – наши абоненты давно привыкли проводить время в пути с пользой: читают книги, обмениваются новостями, решают деловые и бытовые задачи прямо во время поездки. Обеспечение пассажиров метро качественной мобильной связью – одна из наших ключевых задач, ведь этим видом транспорта ежедневно пользуются миллионы наших пользователей. Мы разворачиваем сеть параллельно со строительством новых участков метро, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться скоростным мобильным интернетом, цифровыми сервисами и голосовой связью с момента их запуска. При этом все станции уже готовы к работе в стандарте 5G Ready – это значит, что переход на 5G в дальнейшем не потребует дополнительного строительства инфраструктуры и станет для наших абонентов практически бесшовным», – отметил вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов.

«Вместе с мобильными операторами мы предоставляем пассажирам метро лучший сервис по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Так, с момента открытия Рублево-Архангельской линии высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь доступны на ее станциях, эскалаторах, а также в туннелях и переходах. Это позволяет москвичам и гостям столицы всегда оставаться на связи в пути и без ограничений пользоваться мобильным интернетом при пересадках между линиями. Сеть 4G сегодня работает на 100% инфраструктуры метрополитена», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Рублево-Архангельская линия протянется на северо-западе столицы от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД, а в перспективе придет в Красногорск. С развитием новой линии станут доступны дополнительные маршруты с пересадками на БКЛ, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и Московское центральное кольцо (МЦК).