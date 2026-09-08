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МТС первой запустила связь на автодороге Пригородное-Озерское на юге Сахалина

Компания МТС сообщает о запуске сети мобильной связи на участке автодороги Пригородное-Озерское в районе села Утесное. Благодаря новому телеком-оборудованию впервые здесь появился мобильный интернет на скорости до 60 Мбит/с и устойчивая голосовая связь МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительство новой базовой станции в Утесном позволило «накрыть» связью 2G и 4G МТС еще один стратегический участок муниципальной автодороги, связывающей порт Корсаков, села Пригородное и Озерское. В Пригородном расположен крупный производственный комплекс по добыче и отгрузке углеводородов, а Корсаков – один из ключевых портов Дальнего Востока.

Кроме того, село Утесное - одна из самых популярных рекреаций острова. Оно находится в районе южных озёр и сопок Сахалина, откуда открываются живописные виды на природные ландшафты региона. Теперь туристы, посещающие эти места ради «дикого» отдыха и рыбалки, получили доступ к самым современным цифровым сервисам.

«МТС комплексно развивает телеком-инфраструктуру во всех районах Сахалинской области. При этом, обеспечению связью ключевых автодорог наши инженеры уделяют повышенное внимание. Мы понимаем, что наличие сети для тех, кто в пути, является вопросом безопасности. Сейчас мы завершаем один из важных этапов программы развития сети, в рамках которого обеспечили комфортную скорость мобильного интернета на востребованных трассах региона – Южно-Сахалинск-Оха, Пригородное-Озерское, Невельск-Шахтерск», - сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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«Каждый новый участок, покрытый качественной связью, - это не просто километры на карте, а реальный вклад в качество жизни людей и развитие нашего острова. Сегодняшний проект делает наши природные локации доступнее и комфортнее для туристов, сохраняя при этом возможность быстро вызвать помощь в случае необходимости. До конца 2026 года совместно с МТС мы также расширим LTE-покрытие на трассах в Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Тымовском, Ногликском, Смирныховском, Макаровском и Долинском районах», - сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

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