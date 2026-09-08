CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС включила новые базовые станции в коттеджном поселке Карповка

ПАО «МТС» МТС сообщает о расширении покрытия 4G Читинском округе Забайкалья. Две новые базовые станции выведены в эфир в одном из крупнейших коттеджных поселков Карповка. Жители СНТ «Арача» и микрорайона ДФТБ получили доступ к высокоскоростному интернету и качественной голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Коттеджный поселок Карповка располагается в пригороде Читы в сосновом бору на берегу одноименной реки Карповка. Благодаря живописной природе и близости к краевому центру в этом районе развернулось активное жилищное строительство, а многие читинцы приезжают в посёлок на праздники или выходные отдохнуть вдали от городского шума, а некоторые выбирают район для постоянного проживания. Новое покрытие мобильной сети позволит жителям оставаться всегда на связи и пользоваться цифровыми преимуществами городской жизни. Также благодаря мобильной сети владельцы частных домов могут установить систему умного дома для видеонаблюдения, контроля дыма, протечек и удалённого управления системой отопления.

«Сегодня пригородные районы Читы переживают настоящий бум строительства, и наша задача обеспечить жителей качественной голосовой связью и доступом к сети. Так, совсем недавно мы улучшили качество мобильной связи в посёлке Ивановка и СОТ «Заря» Черновского района Читы, а теперь запустили новые базовые станции в Карповке. Многие жители коттеджного посёлка ежедневно ездят в Читу, но некоторые работают удаленно. Надежная связь помогает решать, как бытовые вопросы с доступом к маркетплейсам и сервисам услуг, запись на прием к врачу или в профильные организации, — так и задачи удалённой работы. А для семей с детьми мобильный интернет – еще и возможность не выпадать из учебного процесса», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?
Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода? Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Умные» телевизоры LG тайно записывают разговоры в комнате и сканируют локальные сети. Россияне тоже в опасности

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Конец эпохи постоянного удешевления. По планете шагает «РАМпокалипсис»

Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

Русскоязычный пользователь потерял $2 миллиона, перейдя по ссылке в ChatGPT

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще