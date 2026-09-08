CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Омичи стали активнее смотреть онлайн-кино

Омичи увлеклись просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. С начала года жители региона увеличили трафик на популярные платформы с фильмами и сериалами на 13%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди регионов Сибири Омская область занимает шестое место по объему просмотра онлайн-видео. Абсолютными рекордсменами стали Красноярский край, Новосибирская область и Кузбасс, суммарная доля которых в общем сибирском трафике превышает 53%. Если анализировать общие данные по России, то в этом рейтинге Омская область оказалась на 41 месте.

Пик интереса к кино у омичей приходится на понедельник и субботу. Длительность сессий в эти дни превышает средние показатели на 6%. В пятницу и четверг пользователи тратят на видеоконтент значительно меньше времени, отдавая предпочтение офлайн-развлечениям.

Согласно данным сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайн-кинотеатров в одном пакете, главными любителями фильмов стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Именно они активнее подключают эту услугу.

«Современный зритель сам решает, где и что ему смотреть. Мы ценим этот выбор и стремимся сделать онлайн-просмотр еще удобнее. Объединив популярные кинотеатры в одну подписку, оператор дал пользователям возможность легко управлять настройками и смотреть фильмы как на мобильных телефонах, так и на смарт-ТВ. Техническая служба компании со своей стороны в ежедневном режиме увеличивает пропускную способность сети, как за счёт строительства новых объектов связи, так и за счёт модернизации уже действующих, чтобы просмотр проходил без зависаний и задержек», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода?
Что изменилось в российских CRM, когда импортозамещение перестало быть главной причиной для перехода? Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

«Умные» телевизоры LG тайно записывают разговоры в комнате и сканируют локальные сети. Россияне тоже в опасности

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Конец эпохи постоянного удешевления. По планете шагает «РАМпокалипсис»

Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний

Русскоязычный пользователь потерял $2 миллиона, перейдя по ссылке в ChatGPT

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще