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«МегаФон» увеличил интернет-скорость в самом холодном поселке Приамурья

Жители отдаленного поселка Лесной в Сковородинском округе теперь могут комфортно пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Инженеры МегаФона выполнили комплексную модернизацию телеком-инфраструктуры и увеличили скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В таежном поселке специалисты перевели оборудование на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС), а также запустили дополнительные диапазоны частот, которые позволили увеличить зону устойчивого 4G. Теперь качество мобильной связи в поселке остается стабильно высоким даже во время непогоды, а передача данных происходит без задержек.

Лесной относится к одному из самых холодных мест Амурской области. Поселок расположен между рекой Большой Невер и глухой дальневосточной тайгой. Здесь проживает около 300 человек. Стабильный интернет и голосовая связь сделает жизнь сельчан комфортнее и безопаснее. Абоненты смогут пользоваться цифровыми государственными услугами, смотреть фильмы и сериалы, общаться по видеосвязи с родными.

«Мы понимаем, что для людей в отделённом поселке качественная связь — это обязательная составляющая комфортной жизни. Возможность позвонить или отправить сообщение в любое время позволяет им не чувствовать себя оторванными от мира. Поэтому мы модернизируем телеком-инфраструктуру и обеспечиваем для пользователей современные цифровые возможности», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«Качественная современная связь приходит в самые труднодоступные уголки нашей области. Модернизация в поселке Лесной — пример того, как адресная программа развития связи федерального оператора реально меняет быт людей, позволяя им оставаться на связи с родными и получать необходимые услуги», — сказал Денис Земнухов, министр цифрового развития и связи Амурской области.

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