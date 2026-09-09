«МегаФон» увеличил покрытие в крупнейшем районе Воронежской области

«МегаФон» расширил территорию покрытия и скорость мобильного интернета в Россошанском районе — самом крупном по площади муниципальном образовании Воронежской области. Специалисты оператора провели масштабную модернизацию оборудования в Россоши, входящем в топ-3 самых интернет-активных городов области, и других населенных пунктах района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В центре города Россошь инженеры активировали низкие частоты, чтобы обеспечить уверенный прием в популярных общественных зонах: около Юбилейного и Студенческого парков, у Дома культуры и краеведческого музея. Улучшение затронуло и густонаселенные жилые массивы, включая кварталы Элеватор и Свердлова, микрорайон Электрика. Пассажиры железнодорожного транспорта оценят более стабильный сигнал в районе вокзала и на площади Танкистов, где оператор усилил сеть для комфортного общения.

Улучшение качества связи коснулось и сельской местности. В селах Морозовка, Архиповка, Новая Калитва, Поповка, Лизиновка, Ивановка, а также в ряде хуторов увеличена территория действия сети и скорость мобильного интернета. Расширение покрытия в этих локациях открывает для местных жителей новые возможности для работы, учебы и доступа к цифровым сервисам, стирая границы между городом и сельской местностью. Изменения коснутся 9 тыс. человек, проживающих в этих населенных пунктах.

«Россошанский район — крупнейший по площади район Воронежской области, а Россошь является вторым после Воронежа городом по объему используемого трафика. Наша задача сделать так, чтобы жители могли пользоваться цифровыми сервисами как центре населенных пунктов, так и на окраинах. Использование дополнительных частотных диапазонов позволило нам существенно увеличить площадь покрытия сети и повысить скорость интернета в смартфонах пользователей», — сказала директор «МегаФона» в Воронежской области Мария Мамедова.