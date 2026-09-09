«МТС Линк»: летом нижегородский бизнес сделал ставку на онлайн‑встречи и ИИ

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в группу компаний МТС, проанализировала деловую активность организаций Нижегородской области в июне-августе 2026 г. Регион продемонстрировал уверенный рост цифровизации бизнес-процессов: общее количество онлайн-мероприятий увеличилось на 68%, а использование инструментов на базе ИИ выросло в два с половиной раза. Больше всего онлайн‑мероприятий провели организации сферы образования, ИТ и телекоммуникаций, госсектора, промышленности и здравоохранения.

По данным аналитиков «МТС Линк», число онлайн‑встреч летом 2026 г. выросло на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом популярность вебинаров осталась на стабильном уровне с незначительным снижением на 4%, что говорит о смещении фокуса бизнеса в сторону живого диалога и совместного решения задач.

Главным трендом лета стало массовое внедрение ИИ-инструментов в рабочие процессы. Суммарное использование ИИ-функций выросло в 2,5 раза. Лидером роста стал ИИ-ассистент — его применяли в 5,5 раз чаще для автоматизации ведения протоколов и фиксации договоренностей. Также в два раза вырос спрос на автоматическую транскрибацию и создание саммари (краткую выжимку) встреч, что позволяет руководителям и сотрудникам экономить время на обработке информации.

Визуальные инструменты для онлайн‑встреч летом-2026 г. сохраняли стабильную популярность. Функции замены фона, масок и умного зума использовались в тех же объемах, что и годом ранее.

«Лето традиционно меняет рабочий ритм: сотрудники уходят в отпуск, часть команды работает удаленно — с дачи, из других городов или в командировке. Распределенные команды стали нормой, а не исключением. При этом бизнес‑задачи никуда не исчезают, и онлайн‑платформы для коммуникаций в этот период становятся особенно востребованными — они позволяют проводить совещания и оставаться на связи независимо от того, где находятся участники. Бизнес Нижегородской области это хорошо понимает: компании все чаще доверяют ИИ рутинные процессы — например, документирование встреч, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах. Рост использования цифровых инструментов фиксируется во всех ключевых отраслях: от IT и образования до промышленности и госсектора», — отметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрий Поляков.