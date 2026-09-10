ГК «Информтехника» представила отечественный цифровой телефон «МиниКом-ЦТА-2»

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик доверенных систем связи «МиниКом», представила цифровой телефон «МиниКом-ЦТА-2». Решение ориентировано на предприятия, которые переводят телефонную инфраструктуру на российское оборудование, но хотят сохранить цифровую связь, качество звука и независимость от интернет-канала. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Информтехника».

«МиниКом-ЦТА-2» закрывает задачу перехода на отечественное оборудование связи без потери функциональности цифровой связи. Для ряда заказчиков критично сохранить чистый звук, предсказуемое соединение и независимость от интернет-инфраструктуры. В конфигурации с консолями и громкой связью телефон работает как полноценный цифровой диспетчерский пульт», — отметил коммерческий директор ГК «Информтехника» Алексей Яцевский.

Телефон поддерживает подключение до шести консолей с 16 программируемыми клавишами на каждой. Это позволяет настроить рабочее место руководителя, диспетчера или оператора с учетом текущих процессов и абонентов.

В конфигурации цифрового пульта «МиниКом-ЦТА-2» может применяться для проведения оперативных совещаний и аудиоконференций; быстрого соединения с ответственными сотрудниками и подразделениями; передачи распоряжений через систему громкой связи и оповещения; контроля состояния линий и абонентов с помощью светодиодной индикации; работы с несколькими направлениями связи без использования компьютера; координации сотрудников в диспетчерских, ситуационных центрах и кабинетах руководителей.

Подключение комплекта внешней громкой связи позволяет использовать телефон для громкого двустороннего общения и трансляции сообщений. В такой конфигурации устройство становится центральным элементом системы директорской, диспетчерской или селекторной связи.

«МиниКом-ЦТА-2» работает в составе цифровой телефонной инфраструктуры ISDN. Передача речи в цифровом формате обеспечивает стабильное качество связи и снижает влияние помех, характерных для аналоговых линий.

ISDN-телефон подключается к телефонной линии и может использоваться в сетях, где важны: чистый и стабильный звук; предсказуемое время установления соединения; одновременная работа нескольких каналов связи; независимость от интернет-соединения; сохранение существующей цифровой телефонной инфраструктуры при переходе на отечественное оборудование.

Для предприятий это особенно актуально при эксплуатации технологических, производственных и ведомственных сетей связи, где доступность интернет-инфраструктуры не должна определять возможность оперативного обмена голосовыми сообщениями.

«МиниКом-ЦТА-2» оснащен двухстрочным монохромным графическим дисплеем, восемью программируемыми клавишами со светодиодной индикацией, четырьмя функциональными клавишами и тремя клавишами навигации.

Конструкция телефона предусматривает подключение: до шести консолей с 16 программируемыми клавишами; гарнитуры; комплекта внешней громкой связи.

Также устройство поддерживает регулировку громкости и дуплексную громкую связь. Это позволяет вести разговор без использования телефонной трубки, одновременно говорить и слышать собеседника.

«МиниКом-ЦТА-2» может применяться в кабинетах руководителей, диспетчерских службах предприятий энергетики, транспорта и промышленности, а также в ситуационных и оперативных центрах.