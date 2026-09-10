МТС запустила LTE-сеть в районе лососевого рыбоводного завода в Урожайном

Компания МТС сообщает о запуске сети мобильной связи на трассе Невельск - аэропорт Шахтерск в районе села Урожайное. Благодаря новому телеком-оборудованию впервые здесь появился мобильный интернет МТС на скорости до 60 Мбит/с. Проект принят к реализации совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск новой базовой станции МТС в Урожайном позволил обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом еще один участок региональной автодороги Невельск - аэропорт Шахтерск. Это важнейшая региональная трасса на западном побережье Сахалина, связывающая между собой несколько муниципальных округов.

Также в Урожайном расположен крупный лососевый рыбоводный завод - предприятие, которое специализируется на воспроизводстве горбуши и кеты. Построенная МТС телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать инновационные цифровые решения для предприятия – интернет вещей, экомониторинг и облачное видеонаблюдение.

Урожайное - это еще и живописное место отдыха, популярное у любителей истории и археологии. Село расположено на берегу Татарского пролива, в восьми километрах от города Томари. В окрестностях Урожайного археологи находили целые комплексы древних стоянок и жилищ. Развитая телеком-инфраструктура позволит повысить цифровой комфорт туристов.

«МТС продолжает развивать и совершенствовать телеком-инфраструктуру в Сахалинской области. Благодаря активной работе по улучшению качества сети, жители даже самых небольших сел могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Только за последние полгода мы обновили сеть в Анивском, Долинском, Смирныховском, Корсаковском и Томаринском районах. До конца 2026 года LTE-покрытие будет расширено еще в нескольких районах острова - Невельском, Холмском, Углегорском, Тымовском и Макаровском», - сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Люди начинают активнее пользоваться тем, что раньше было недоступно или неудобно: получать государственные и муниципальные услуги онлайн, заказывать товары на маркетплейсах. В целом, успешный ввод базовой станции - шаг к цифровой и более удобной среде для жизни. Благодарим компанию МТС за эффективное партнёрство и реализацию таких значимых для сахалинцев инициатив», - сказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.