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Хабаровский край этим летом туристы выбирали для коротких визитов и пересадок

Компания МТС с помощью аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Хабаровский край летом 2026 г. Большая часть гостей не задерживалась в регионе больше двух дней. Краевой центр этим летом стал транспортным хабом, а с Хабаровским краем туристы знакомились по пути. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подавляющее большинство (91%) туристического потока сформировали российские туристы. Основу турпотока обеспечили жители Приморья (16%), Еврейской автономной (10%) и Амурской областей (9%). Таким образом, треть летнего турпотока в Хабаровский край пришлась на три соседних региона.

Среди других регионов-доноровМосковская область, Сахалинская область, Иркутская область, Якутия, Забайкальский край и Красноярский край. Реже всего из дальневосточных регионов в Хабаровском крае бывали камчатцы – их доля составила всего 1% от общего турпотока.

Практически каждый десятый гость (9%) прибыл из-за рубежа. Большинство иностранных туристов традиционно приехали из Китая – на гостей из Поднебесной пришлось 6% общего турпотока.

Аналитики МТС также зафиксировали, что Хабаровский край выступает прежде всего, как транзитный хаб – большинство туристов приезжали на 1-2 дня. Средний бюджет путешественников в регионе составлял 2-3 тыс. руб. в сутки.

При этом сами жители Хабаровского края для путешествий также выбирали дальневосточные регионы, но по традиции наибольшее количество этим летом съездило в Приморье. Чаще всего на пляжах в соседнем регионе можно было встретить именно жителя Хабаровского края.

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«В Хабаровском крае большие данные, полученные с помощью платформы "Геоэффект", помогают не только анализировать туристические потоки, но и развивать инфраструктуру региона. Помимо подсчёта турпотока, Big Data анализирует его по десяткам критериев, создаёт тепловые карты, показывает, какие локации привлекают гостей помимо краевого центра. Это даёт возможность бизнесу спрогнозировать и подстроить бизнес-процессы, а региону – точечно развивать точки притяжения. Например, мы видим, что Хабаровский район уже сейчас активно посещается – там много баз отдыха, и этот потенциал можно наращивать. А в Бикинском районе, где расположен пропускной пункт Покровка – Жаохэ, можно подумать о дополнительных сервисах для туристов, пересекающих границу. Также летом традиционно востребован Вяземский район с его фестивалем варенья – событийные мероприятия отлично "задерживают" гостей. В целом, цифровые технологии позволяют экономике края развивать свой потенциал, а предпринимателям – более эффективно управлять своим бизнесом», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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