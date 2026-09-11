Связь 5G запущена в России

По поручению Президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Услуги будут предоставлять операторы «большой четверки». 5G будет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле.

Объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза, поэтому развёртывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая.

Уже в самое ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.

Внедрение 5G в России предполагает последовательное наращивание покрытия. Прорабатывается запуск технологии ещё в 50 городах до конца 2026 г. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20-25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в равном объёме и на бесплатной основе, что позволяет сохранить высокий уровень конкуренции между ними и гарантировать доступные тарифы.

Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета. Сети пятого поколения могут использоваться для: цифровизации промышленных предприятий; управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами; развития телемедицины; функционирования систем «умного города»; подключения датчиков, счётчиков и других устройств интернета вещей; создания частных технологических сетей на промышленных объектах.

Глава Минцифры России Максут Шадаев: «Быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети мобильной связи четвёртого поколения уже охватывают 90% всей населённой территории нашей страны, 95% абонентов мобильной связи каждый день пользуются сервисами LTE. Доступ к 5G в самое ближайшее время получат 10 млн человек, живущих в российских мегаполисах. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей. Планируется, что до конца года доступ к 5G получат жители еще 50 городов нашей страны».

Заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко: «За последние пять лет в России проведена большая работа по развитию инфраструктуры связи. При этом цифровая экономика развивается всё быстрее, и сети связи должны соответствовать этому темпу — обеспечивать более высокую скорость и надежность. Это особенно важно для таких технологий, как искусственный интеллект, автономный транспорт, интернет вещей. В соответствии с поручением Президента мы приступили к внедрению 5G. На первом этапе используем действующую инфраструктуру, что уже позволяет увеличить скорость передачи данных на 20–25%. Далее перейдём на новые частоты, которые уже предоставлены операторам связи. Вместе с тем будем последовательно наращивать долю отечественного оборудования. Наша задача — довести долю российских базовых станций 5G до 100%».

Генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан: «Сеть пятого поколения — это быстрый интернет для крупных мегаполисов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности в индустриальных кластерах по всей стране. Мы убеждены, что 5G даст принципиально новую динамику цифровизации промышленности, логистики и социальной сферы, что призвано существенно улучшить качество жизни каждого».

Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин: «Сегодня произошло событие, которого без преувеличения ждал весь рынок и клиенты, уверен, тоже. Мы давно готовили сеть и устройства клиентов к поэтапному запуску связи пятого поколения — модернизировали ядро сети и работали над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от пользователей. Все это сделало возможным запуск 5G и дальнейшее расширение покрытия. Развитие многих технологий, с которыми мы сейчас связываем образ будущего — например, нейросетей, систем умного дома и умного города — затруднительно без технологий связи. Поэтому прямо сейчас мы продолжаем улучшать сеть и тестировать новые решения, чтобы наша мобильная связь не просто соответствовала растущим потребностям клиентов, но и где-то даже опережала их».

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков: «Коммерческий запуск сетей 5G — это, безусловно, очередная историческая веха в развитии связи в нашей стране. Это результат колоссальной работы отрасли, регулятора и аудитории, которая подгоняла нас к выработке оптимального сценария. Мы благодарим Правительство РФ за найденное уникальное решение, оно позволит показать клиентам возможности стандарта, запускать промышленные кейсы на основе нового поколения и впоследствии сделать 5G такой же базовой технологией, как LTE. Гордимся успехами нашей технической дирекции и инженеров, которые сделали будущее сегодняшним днём в кратчайшие сроки — и не в тестовом, а уже в реальном режиме. Мы верим в то, что технология несёт полезность как для частных, так и для корпоративных клиентов. Впереди ещё много работы — предстоит освоить новый диапазон 4,6-4,9 ГГц, интегрировать отечественное оборудование, последовательно наращивать качественные характеристики сети, помочь росту проникновения клиентских устройств. Однако очередной цифровой перелом уже произошел».

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова: «Сегодня мы стали участниками исторического события, открывшего новую страницу в технологическом развитии не только телекома, но и многих сторон нашей жизни. Теперь миллионы людей благодаря высоким скоростям интернета получат возможность пользоваться качественно новыми цифровыми сервисами, а бизнес и организации — передовыми индустриальными решениями, основанными на преимуществах технологии 5G: скорости, быстродействии, ёмкости и энергоэффективности».