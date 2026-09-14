CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«МегаФон» расширил 4G для дачников и автопутешественников

Абоненты «МегаФона» в поселке Кипарисово-2 получили стабильный доступ к мобильной связи со скоростью передачи данных до 30 Мбит/с. Инженеры оператора обновили здесь телеком-сеть, что позволило усилить LTE-сигнал и расширить зону покрытия. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Установка нового оборудования увеличила территорию стабильного 4G в поселке, прилегающих СНТ и на участке федеральной трассы «Уссури». Эта локация одна из самых оживленных в Приморском крае. В поселке постоянно проживает около 500 человек, но с весны до поздней осени число абонентов в Кипарисово-2 увеличивается в несколько раз за счет дачников. Помимо этого, круглый год на участке трассы возле Кипарисово-2 высокий автомобильный трафик — это часть маршрута на Уссурийск, Находку, Владивосток, населенные пункты Хасанского района.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Усиление телеком-сети в этой локации обеспечило для местных жителей и автопутешственников стабильную связь. Теперь они могут комфортно пользоваться навигаторами и слушать онлайн-музыку, поддерживать связь с близкими и использовать цифровые сервисы.

«Фокус нашей работы на точках с высокой нагрузкой, где спрос на связь определяет обновление и усиление существующей инфраструктуры. Для нас важно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться интернетом даже в периоды максимальной нагрузки. В Кипарисово-2 было реализовано решение, которое гарантировало стабильный доступ для десятков тысяч наших абонентов», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Хакеры атакуют российские компании под прикрытием ChatGPT, DeepSeek и Claude

Европа явилась на банкротство российского Oracle, чтобы повоевать за 350 миллионов

Нанесен удар по офису крупнейшего сотового оператора Украины

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Российских разработчиков изгоняют из зарубежных ИТ-хранилищ. Приходится переезжать на отечественные

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще