МТС внедрила умные счетчики для учета электроэнергии в Ленобласти

МТС сообщила о внедрении более чем 9 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе интернета вещей (IoT) в семи городах и поселках Ленинградской области. Цифровые решения позволяют тысячам жителей и владельцев бизнеса контролировать потребление электричества в режиме реального времени и автоматически передавать показания, снижая риск ошибок. Проект реализован совместно с одной из крупнейших электросетевых компаний России — АО «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Переход на интеллектуальные системы упрощает мониторинг электроснабжения в Ленинградской области. Новые электросчетчики установили в крупных населенных пунктах северо-западного региона: в городах Тосно, Лодейное Поле, Луга, Отрадное, Сосновый Бор и поселках городского типа Ульяновка и Сиверский.

С помощью умных устройств абоненты АО «ЛОЭСК» — собственники домов и организации — получили возможность автоматически передавать показания. Это упрощает взаимодействие с распределительной компанией, сокращает количество ошибок, связанных с ручным вводом данных, снижает необходимость в визитах контролеров и позволяет эффективнее использовать ресурсы. У обеих сторон — жителей и поставщика — будет доступ к актуальной информации о потреблении электричества. К тому же цифровые решения способны оперативно уведомлять о перепадах напряжения, что позволяет быстрее выявлять нештатные ситуации и реагировать на них.

«У МТС большой опыт во внедрении комплексных систем мониторинга и безопасности для различных отраслей экономики Петербурга и Ленобласти: от промышленности до логистики. И сфера энергетики — логичное продолжение нашей работы. Умные приборы — не просто инструменты фиксации цифр, это «глаза» энергосистемы. Они позволяют находить «узкие» места, оптимизировать работу инженерных сетей и вести точный, прозрачный учет ресурсов. В конечном итоге, это база для создания по-настоящему интеллектуальной и устойчивой инфраструктуры на Северо-Западе. Уверен, наше сотрудничество с АО «ЛОЭСК» по цифровизации энергосетей в Ленинградской области продолжится», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

«Совместная реализация АО «ЛОЭСК» и МТС проекта установки интеллектуальных приборов учёта на базе интернета вещей (IoT) позволит существенно увеличить управляемость участков электрической сети, что является требованием законодательства, и обеспечит надёжность и бесперебойность поставки электрической энергии потребителям Ленинградской области. В результате этой работы уже в первом и втором кварталах 2026 г. кратно снизилось количество аварийных отключений потребителей, связанных с превышением установленной электрической мощности, — сказал заместитель генерального директора по реализации услуг передачи электроэнергии АО «ЛОЭСК» Евгений Гельгорн. — Опираясь на положительный опыт реализации проекта АО «ЛОЭСК» планирует развивать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество с МТС в области цифровых решений и энергосервиса».