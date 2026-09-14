Пляжи Кубани или вечная мерзлота: «Миранда» изучила места летних путешествий абонентов

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня (далее — «Миранда»), подвела итоги летнего туристического сезона, проанализировав обезличенные данные о передвижениях своих абонентов. Исследование показало не только традиционные точки притяжения, но и самые неожиданные направления, куда отправлялись пользователи. Об этом CNews сообщили представители «Миранды».

Пик путешествий пришелся на последний месяц лета. Так, в августе зафиксировано поездок почти на 60% больше, чем, например, в июне. Самыми популярными направлениями стали Ростовская область и Краснодарский край. Чуть меньше пользователей побывали в Москве и Воронежской области, а также в Ставропольском крае и кавказских республиках. Похожую географию абоненты демонстрировали во время январских каникул.

Также аналитики определили список самых редких локаций, куда добрались лишь единицы из абонентской базы «Миранды». Его открывает Якутия. Этот регион известен не только алмазами и экстремальными морозами, но и природными чудесами. Речь идет, в частности, о Ленских столбах и тукуланах. Далее в рейтинге Орловская область - уголок средней полосы с богатой литературной историей. Посетили абоненты и тундру, часть из них отправилась в Чукотский автономный округ, в котором можно встретить китов, моржей и белых медведей. И замыкает топ редких мест Ненецкий автономный округ с его вечной мерзлотой и самобытной культурой оленеводов.

«Мы видим, что наши абоненты - это не только пляжные туристы, но и настоящие исследователи. Тот факт, что кто-то из пользователей «Миранды» этим летом оказался на Чукотке или в Якутии, говорит о растущем интересе к внутреннему туризму в его самых разных проявлениях. Для нас как для оператора федерального уровня важно обеспечивать связь и цифровые услуги даже в самых удаленных и малонаселенных пунктах. Анализ обезличенных данных пока не формирует тренды, но позволяет нам лучше понять мобильность абонентов. А чтобы поездки по стране были по-настоящему удобными, в 2024 г. мы первыми отменили роуминг для наших абонентов на всей территории России», - сказал Максим Захаров, заместитель генерального директора - директор B2O «Миранды».

При перемещении по стране абоненты «Миранды» автоматически подключаются к мобильным сетям T2 и «МегаФона» без дополнительной платы. Это значит, что за пределами полуострова и исторических территорий можно пользоваться услугами связи на тех же условиях, что и в домашнем регионе.